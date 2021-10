Mórová (51) našla svojho MUŽA SNOV: Pri tomto fešákovi (32) sa NEDOKÁŽE OVLÁDAŤ!

V šou Česko Slovensko má talent praviedlne predvádzajú svoje umenie rôzni akrobati. Keď sa však pred porotu odborníkov postavil rodák z Ukrajiny - Oleg Tatarynov, už hneď upútal svojím dokonalým zjavom.

Takto reagovala porota, keď Oleg prichádzal na javisko. Zdroj: TV Joj

Charizmatický fešák totiž pod rozopnutou košeľou odhalil priam božské telo. To priviedlo do varu najmä porotkyne Martu Jandovú a Dianu Mórovú. Tá sa svalovca dokonca neváhala opýtať, či je zadaný. Keď odpovedal, že je single a otázku jej opätoval, neskrývala rozpaky.

VIDEO: Diana Mórová sa pri pohľade na Olega nedokázala ovládať.

Hoci by Dianin život po boku tohto fešák bol nepochybne pestrý, vyzerá to tak, že ich sympatie ostali len na úrovni flirtu pred kamerami. Škoda, že? Ruku hore, kto by Diane tohto sexi zajačika doprial!

Oleg má sexepílu na rozdávanie. Zdroj: TV Joj

Oleg sa môže pochváliť takýmto dokonalým telom. Zdroj: TV Joj

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}