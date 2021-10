Niekdajší tučko na obrazovkách JOJky: Fuj... TO, čo robí je NECHUTNÉ!

Radim Dvořáček má totiž nezvyčajný koníček. Ako profesionálny jedák sa v priebehu šiestich rokov zúčastnil viacerých súťaží a teraz sa rozhodol odprezentovať aj v šou Česko Slovensko má talent. Tam prišiel s ambíciou zjesť 50 natvrdo uvarených vajec a zapiť ich štyrmi litrami mlieka.

Ako rodák z Ostravy pred kamerami priznal, ako 18-ročný vážil zhruba 100 kg. Potom sa mu podarilo schudnúť a keď mal 25 rokov našla si ho táto nezvyčajná záľuba.

VIDEO: Úryvok z bizarného vystúpenia Radima Dvořáčka.

Pri pohľade na to, ako si Radim tlačí do úst vajíčka, sa mnohým spravilo nevoľno. „Mne začína byť blbo z toho,” poznamenal moderátor David Gránsky. „Práve dnes sa prišla na Talent prvýkrát pozrieť moja dcéra. Prvé, čo vidí, je práve toto. Čím sa živí tvoj tatko? No, on tlieska pánovi, ktorý je vajcia,” poznamenal s pobavením Prachař.

Či sa Radimovi podarilo v šou Česko Slovensko má talent prekonať svoj rekord a čo na jeho výkon povie porota, uvidíte už dnes večer na Jojke.

Zdroj: TV Joj