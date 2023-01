Majtánovej vytúžená dovolenka: Uff, takto si to FAKT nepredstavovala!

BRATISLAVA - Moderátorka Karin Majtánová sa rozhodla začať tento rok rovno dovolenkou. Odmoderovala silvestrovskú zábavu, presunula sa do Bratislavy a potom sa ponáhľala na letisko. Lenže... UFF!

Karin Majtánová ukončovala rok 2022 pracovne. Moderovala silvestrovskú zábavu v istom hoteli v Bojniciach. „Tešíme sa, že konečne po dvoch rokoch môžeme zabávať ľudí, je to náš moderátorský a zabávačský chlebíček a dovolím si povedať, že možno aj také životné poslanie,” uviedla moderátorka na sieti Instagram.

Keď je práca potešením, vždy to ide ľahšie. A Karin navyše hrialo pomyslenie, že potom prakticky okamžite vyrazí na dovolenku. Z Bojníc odišla domov do Bratislavy a o pár hodín neskôr už vyrážala na letisko. Lenže veci sa skomplikovali!

„Uviazli sme na letisku vo Frankfurte, náš prestupový let mal meškanie 27 hodín. Ani sa nepýtajte, kedy som naposledy spala...,” posťažovala sa Majtánová. No nakoniec sa prejavil jej pozitívny prístup k životu. „Nevadí, verím, že o to viac si náš oddych a pobyt užijeme,” vyhlásila moderátorka, ktorá podľa všetkého mierila na Kubu.