Exmilenka Borisa Kollára porodila: FOTO Vitaj na svete, Tobias!

Ešte v septembri minulého roka sa Michaela zasnúbila. „Vždy, keď sa v živote prihodilo niečo zlé, moja zvyčajná otázka bola prečo? Prečo zase ja. Bola som v tom, že si asi nezaslúžim byť šťastná a mala som pocit, že nech robím, čo robím, život hrá proti mne. Akonále som to však prestala riešiť, osud mi do cesty priviedol teba a zrazu mi všetky tie situácie v živote začali dávať zmysel. Všetko to začalo do seba krásne zapadať. Si pre mňa ten najúžasnejší človek, akého som stretla, máš úžasnú rodinu a ja som pri tebe naozaj šťastná," vyznala sa svojmu partnerovi Tomášovi.

Zdroj: Instagram M.N.

Koncom februára sa pochválila ďalšou radostnou udalosťou. Z dovolenky v zahraničí zverejnila fotku, na ktorej pyšne pózovala s malým tehotenským bruškom, ktoré jej vykúkalo spod šiat. No a aktuálne sú už traja. Exotická kráska na svojom Instagrame zverejnila prvé zábery svojho maličkého pokladíku. Michaela porodila synčeka, ktorý dostal meno Tobias.

„Po 17 hodinácho 5:10 prišiel na svet náš synček Tobias. 49cm a 2870g. Milujeme ťa najviac na svete poklad náš," napísala nežnej foto z pôrodnice na svojom Instagrame. Novopečeným rodičom srdečnegratulujeme a prajeme, nech sú mamička aj dieťatko v tom najlepšom poriadku.