Sajfa vypĺňal otázky o svojej dcére… FOTO Naozaj tam dal TOTO?

Čo Sajfa vypustí z úst, to je perla. A zopár takých z neho vypadlo aj najnovšie, počas toho, ako do formulára vypisoval informácie o malej Sáre. Človek by si povedal, že v takýchto prípadoch si rodič zachová akúsi "formu", no majster slova opäť predviedol, že vie vtipne odpovedať na čokoľvek.

Čo by ste vyplnili pri podávaní informácií o tom, či má vaše nejaké alergie? Peľ? Prach? Či mačky a zajace? Sáru žiadna z týchto alergií nepostretla, problém má vraj s niečím úplne iným. „Alergická je trošku na ľudskú hlúposť a závisť," uviedol moderátor. A odpoveď na otázku, aký má vzťah sú súrodencami? Tá bola ešte viac "top":

Zdroj: Instagram Sajfa

