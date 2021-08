Fabušová, ktorá havarovala s Kollárom: Tešila sa z očakávania bábätka a teraz... POTRAT!

S Mirkou sa život vôbec nemazná. Po nehode s predsedom parlamentu sa musela sa pripraviť na komplikovanú operáciu. Takisto vyšlo najavo, že sa stará o ochrnutú maminu, má za sebou niekoľko potratov, no a aby toho nebolo málo, vo februári ju neznámy agresor dobil rovno pred jej bytom. Ako čerešnička na záver – len pár dní potom skončila v rukách polície pre alkohol za volantom. V pomerne krátkom období toho teda skutočne prežila viac než dosť.

Potom sa zdalo, má konečne dôvod na radosť a po ťažkých chvíľach konečne vyšlo slnko. Miroslava priznala, že po jej boku už istý čas stojí milujúci muž a, ako sme spomínali, v júli priznala, že sa tešia z veľkej novinky a pod srdcom nosí dieťatko. V tom čase už bola vo štvrtom mesiaci, a teda po najkritickejšom prvom trimestri. Bohužiaľ, vyšlo najavo, že o bábätko krátko nato prišla.

„Bohužiaľ, je to pravda. Teraz to bolo vraj psychikou. Je to ťažké. Ale mám vynikajúceho doktora, ktorý mi vysvetlil, čo sa stalo, zadržiavané stresy a emócie. Prepáčte, nedokážem teraz viac o tom hovoriť,” vyjadrila sa Mirka pre denník Nový čas s obrovským smútkom. Keď svoje tehotenstvo potvrdila, netajila obavy, že sa niečo podobné pritrafí znova, keďže predchádzajúce potraty prekonala tiež vo štvrtom alebo piatom mesiaci.

Miroslava Fabušová prišla o ďalšie bábätko. Potratila v štvrtom mesiaci. Zdroj: Instagram M.F.

Zostáva len veriť, že Miroslave, ktorá deti zbožňuje a túži pracovať v škôlke, ešte život po týchto krutých ranách dopraje a s partnerom sa budú tešiť zo zdravého dieťatka. My Mirke vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme, aby mala veľa síl a nevzdala sa nádeje, že si založí vytúženú vlastnú rodinu.