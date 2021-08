Domček markizáckej krásky je NA PREDAJ: SUMA ako za menšiu vilu a… Rodičia musia ísť PREČ!

LOPEJ - Mal to byť spoločný projekt s jej rodičmi, no aktuálne sa netypického domu zbavujú. Reč je o markizáckej neveste zo šou Svadba na prvý pohľad - Tereze Hudecovej. Tá ešte v prvej časti spomínanej šou pred kamerami odprezentovala netypický rozkošný domček v Lopeji, ktorý spolu s rodinou plánovala zveľaďovať a v budúcnosti s ním mali veľké plány. Stavba je však aktuálne na predaj. A za poriadne mastnú sumu!

Na dome sa Tereza s jej rodičmi poriadne namakali. Sympatická blondínka, ktorá sa nedávno za svojho televízneho ženícha vydala aj v skutočnosti, nehnuteľnosť svojpomocne zveľaďovala a v pláne mala postaviť ešte zopár podobných domčekov, ktoré by boli lákadlom pre turistov, ktorí sa chcú zrelaxovať v prírode. Domček bol jedným z dôvodov, prečo váhala s trvalým odchodom do Prahy za dnes už jej manželom Milanom.

Ibaže tieto plány sa zjavne zmenili a Tereza sa u našich západných susedov zabývala. A to tak definitívne, že sa rozhodla dať zbohom aj malebnému rodinnému dielu. „Najbližšie roky určite ostaneme žiť v Českej republike a tam by sme si chceli postaviť vlastný dom niekde pri Prahe,“ povedala televízna nevesta pre cas.sk, keď vysvetľovala, prečo stavba v Lopeji svieti na stránkach realitky ako dostupná na predaj za ohromných 300-tisíc eur.

Tereza z markizáckej Svadby sa zbavuje nehnuteľnosti na Slovensku Zdroj: TV Markíza

„Tým, že sme dali inzerát, tak to nie je, že ho chceme hneď teraz predať. Ja som mala v pláne rozbehnúť ten projekt s našimi, pretože my sme tam robili ten prenájom a chceli sme tam stavať ešte dve chatky, lenže tým, že ja už sa nevrátim a moji rodičia nemajú 20 rokov, tak sa tam nemá kto už tomu tak venovať. Zostáva tento jeden objekt, ktorý sa ďalej prenajíma, zveľaďuje sa to tam,“ pokračovala Tereza.

Milan a Tereza sa vzali aj v skutočnosti. Dvojica sa nateraz rozhodla zostať žiť v Česku Zdroj: Tv Markíza

Atypického domčeka sa teda nevzdala iba ona, ale aj jej rodičia, ktorí si budú taktiež musieť pobaliť kufre. Plavovláska s nimi však stále ráta a pre spomínaný denník prezradila, že časť peňazí z predaja poputuje na ich konto, aby si mohli zabezpečiť nové bývanie. „Keď príde niekto a donesie tú čiastku, tak sa vyplatí moja hypotéka, vyplatia sa mne peniažky a naši si za to postavia alebo kúpia nejaký malý domček a budú mať vystarané,“ dodala Tereza, ktorá sa, zdá sa, už absolútne udomácnila v Prahe.