Vulgárna bývalá farmárka sa cez víkend VYDALA: Drsná HÁDKA so ženíchom... Manželstvo už chcela ANULOVAŤ!

Bullová najprv cez víkend zverejnila fotky v romantických svadobných šatách a vyzerala ako typická šťastná nevesta. Lenže čerství manželia ledva spečatili svoj sľub a na svete už bola hádka, ktorá mala také obrátky, že novopečenej vydatej pani praskli nervy. Z jej strany padli drsné slová o tom, že toto je dôvodom, prečo sa do svadby nehrnula a dokonca chcela čerstvé manželstvo anulovať.

„Včera sme mali svadbu. Bola dohoda, že nebudeme piť. Možno len nejaké vínko si pripijeme. Ale nie, môj pán manžel, bohužiaľ, musel chľastať jak taký, nebudem hovoriť čo a od začiatku proste do mňa začal rýpať. Tancovali sme pri nejakom tanci a že ja to všetko iba hrám. Že z čoho budeš mať pekné fotky, toto si chcela, len kvôli tomu svadbu. A celý čas proste do mňa je*al, je*al, je*al, ale keď sme boli iba sami dvaja,” uviedla Gabriela na Instagrame s tým, že hoci sa ženích k svadobčanom správal veľmi milo, k nej bol doslova "k**ot".

Zdroj: Instagram G.B.

Okrem toho vraj počas svadby žiarlil, no farmárka vôbec nechápala, aký mal dôvod. ,,Neviem, na kerý ko*ot žiarlil. Na koho, do pi*i? Na rodinu?” nedávala si servítku pred ústa. Priznala, že celá svadba dopadla katastrofálne. „Svadba bola jedno fiasko a v pondelok anulujem manželstvo. Je koniec a to celé kvôli tomu, že som si myslela, že sa môj muž dokáže zmeniť. Ale, žiaľ, nie. A alkohol je pre neho viac ako rodina,” dodala Gabika s tým, že má iba jedny nervy.

Zdroj: Instagram G.B.

Zrazu však zo sociálnej siete nahnevané vyjadrenia zmizli a Bullová začala zverejňovať spoločné svadobné fotky. Na Instagrame si dokonca robila z celej situácie žarty a označila ju ako prvú časť telenovely "Manželia na spapanie". Podľa všetkého si teda problémy vyriešili a žiadna anulácia ani rozvod sa konať nebudú.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}