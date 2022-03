Fabušová, ktorá havarovala s Kollárom: Bolestivé NÁSLEDKY aj 16 mesiacov po nehode!

Miroslava Fabušová aktuálne účinkuje v jojkárskej relácii Bez servítky. No a včera si pred kamerami po dlhých 16 mesiacoch zaspomínala na hrozivú autonehodu, ktorú koncom novembra 2020 mala s Borisom Kollárom. A ani tentokrát nezabudla podotknúť, že ju predseda parlamentu v čase tvrdého lockdownu viezol do lekárne.

Bývalá misska skončila po nehode na JIS-ke s 9 zlomeninami. No vraj dodnes nie je zdravotne úplne v poriadku. „Klamala by som, keby som povedala, že áno. To boli úkrutné bolesti. Aj sú,“ povedala úprimne. A zaspomínala si aj na momenty z nemocnice. „To keď mi začali počítať zlomeniny, že máte zlomené piate, šieste, siedme, ôsme, deviate, desiate, jedenáste rebro, niektoré frakturované že 4-krát, tak som si povedala, - wau, to koľko mám rebier?“ prekvapovala Fabušová.

No zjavne sa jej na tieto chvíle spomína veľmi ťažko. Oči jej totiž hneď zaliali slzy. „Ale nebudeme tu plakať, ideme si dať... Nazdravie!“ prerušila smútok Miroslava a s ostatnými si štrngla šampanským.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Joj