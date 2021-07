Nádherná nevesta! Kavaschová sa vydala a onedlho… Bude aj druhá svadba!

BRATISLAVA - A bola svadba! Herečka Dominika Kavaschová (32) aktuálne patrí medzi najpopulárnejšie televízne tváre. A to aj napriek tomu, že sa pred časom z obrazoviek stiahla, keďže sa aktuálne naplno venuje materským povinnostiam. Hviezda seriálu Oteckovia a jej partner Daniel Fischer sa pred takmer tromi mesiacmi stali rodičmi rozkošnej dcérky, ktorá dostala meno Maia. No a teraz...

Čo sa týka súkromia, Dominika rozhodne nepatí k osobnostiam, ktoré by boli na slovo skúpe, no maličkú princeznú si starostlivo chráni a to ako vyzerá, doteraz nezverejnila. Mimo toho však nemá problém podeliť sa o rôzne pikošky zo svojho života, no a práve vďaka Instagramu sa jej sledovatelia dozvedeli, že so snúbencom Danielom budú už onedlho svoji.

Svadba sa však má konať až v auguste, no a práve preto mnohých zmiatlo, keď sa na Kavaschovej profile objavili fotografie zo svadobnej veselice. Tento deň ale nepatril Dominike. Do manželstva vstúpila jej sestra Janka. A herečka všetko starostlivo zdokumentovala. Na Instagrame potom zverejnla aj dojímavý príspevok s vrúcnymi slovami, ktoré venovala práve čerstvo vydatej Janke, ktorá "prišla" o priezvisko Kavaschová.

Dominika s rodinkou na svadbe svojej sestry Janky Zdroj: Instagram D.K.

V sesterskom odkaze však nechýbal ani kus herečkinho povestného humoru. „Keď sme boli deti a mladice, vždy sme si predstavovali, ako svoje svadby spoločne pretancujem. Človek mieni, Pán Boh krásne mení. Tvoju svadbu som prekojila v izbe a verím, že ty tú moju prekojíš tiež," napísala kučeravá brunetka, ktorá vraj zábavu na veselici vnímala akurát tak cez otvorené okno.

Dominikina sestra bola prekrásnou nevestou Zdroj: Instagram D.K.

„Som šťastná, že váš deň bol dokonalý a teším sa, keď si to kuknem na videu. Nech mám aspoň predstavu, čo všetko sa tam dialo. Odlíčená v mikči som vybehla zatancovať si s tebou aspoň redový, lebo to by som si neodpustila, no a utekala som potom znova naspäť k malej," opísala úprimne Dominika. Nuž, mamičky sa skrátka musia prispôsobiť svojim ratolestiam a snáď si aspoň svoju vlastnú svadbu, ktorá sa má konať už onedlho, užije o čosi viac...