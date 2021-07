Dcéra Milana Lasicu (†81) 5 dní po smrti otca: Prvé vyjadrenie!

Minulý týždeň v nedeľu Milan Lasica počas výročného koncertu Bratislava Hot Serenaders náhle skolaboval a aj napriek rýchlemu zásahu záchranárov, sa ho nepodarilo oživiť. Legendárny slovenský herec mal vraj už dlhší čas problémy so srdcom, no a práve to mu v osudnú chvíľu vypovedalo činnosť.

Začiatkom týždňa sa uvažovalo o tom, že by za Milana Lasicu bol vyhlásený štátny smútok, čo napokon v parlamente neprešlo, no vláda rodine navrhla aspoň pohreb so štátnymi poctami. O to väčšie prekvapenie bolo, keď denník Nový čas vo štvrtok informoval, že pohreb už bol - v stredu popoludní v kruhu najbližšej rodiny.

Milan Lasica s dcérami Žofiou (vľavo) a Hanou. Zdroj: Instagram H.L.

Po rozlúčke sa k smutnej udalosti vyjadrila Lasicova manželka Magda Vášáryová a poďakovala všetkým ľuďom za kondolencie. Teraz nabrala sily už aj jeho dcéra Hana Lasicová. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila niekoľko viet. „V mene rodiny by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám v uplynulých dňoch poslali kondolencie a podelili sa s nami o spomienky na Milana Lasicu. Vaša spoluúčasť zmiernila náš žiaľ,“ zverejnila Hana.

„Oceňujem, že ste pochopili naše prianie rozlúčiť sa s ním v kruhu rodiny. Uvedomujeme si, že viacerí pociťujete potrebu sa rozlúčiť, veľmi si to vážime a myslíme na vás,“ dodala zronená dcéra.