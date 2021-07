Markizák sa mal ženiť: Svadba zrušená... Nevesta je náročná!

Minulý rok v apríli sa moderátorka Michaela Kicková objavila v klipe Dominiky Mirgovej a prasklo tak jej tajomstvo – na záberoch si totiž držala tehotenské bruško. Partnerka markizáckeho redaktora Viktora Serebryakova bola vtedy vo štvrtom mesiaci.

Zdroj: YouTube

Dnes má už dvojica doma deväťmesačnú dcérku Aletheu. A ako vyšlo najavo v relácii Markíza Backstage, mali byť už dávno zobratí. „Plán bol že minulé leto, potom Miška ma raz prekvapila, keď som prišiel po robote, že budeme mať iný plán na leto,” priznal Viktor.

Zdroj: Tv Markíza/Markiza Backstage

Plánovanie svadby však v ich prípade nie je ľahkou záležitosťou. Miška má totiž celkom jasnú predstavu, ktorú by jej mal Viktor naplniť. Pôvodný plán sa teraz rozšíril o to, že by aktívnu úlohu mala zohrať aj ich dcérka. „A teda by chcela, aby nám táto krásna princezná priniesla prstienky alebo niečo také, takže čakáme. Na jednej strane jej to chcem splniť – chce to mať v lete, chce to mať do roka a do dňa, vychádza to tak, že ak by som ju požiadal, tak potom svadbu budeme mať v utorok, to si hovorím, že nie... Zatiaľ prepočítavam,” povedal markizák o hľadaní vhodného termínu na požiadanie o ruku.

Zdroj: Tv Markíza/Markiza Backstage

Dvojica sa spoznala, keď Michaela chcela ísť na konkurz do Markízy. Jej spolubývajúci poznal Viktora, a tak ich zoznámil, aby dal brunetke nejaké tipy a pripravil ju na pohovor. A dnes už títo dvaja plánujú, že by celkovo chceli mať tri deti, najlepšie všetko dievčatká.