Slovenská herečka v tom má jasno: Toto je strašná HANBA tohto štátu!

Slovensko nie je žiadna veľká krajina. Napriek tomu ju z jedného konca na druhý autom neprejdete len tak - pohodlne a bez problémov. Mnoho skúseností majú najmä ľudia, ktorí žijú na východe republiky a za prácou dochádzajú na západ. Alebo naopak, chodia napríklad na východ navštevovať rodinu.

Jednou z nich je aj obľúbená herečka Dominika Kavaschová. Tá sa v uplynulých dňoch presúvala z východu do Bratislavy a už sa nezdržala. „Cesta BA - KE, to je takáááá, ale že takááá hanba,” vyhlásila Dominika. „Opäť raz pozdravujem tých, ktorí to majú na svedomí a majú na háku nás všetkých, ktorí poniektorí túto trasu dávajú aj niekoľkokrát do týždňa,” dodala. Fakt, že na Slovensku nemáme diaľnicu, ktorá by spojila dve najväčšie mestá, označila za trapas.

Zdroj: Instagram DK

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}