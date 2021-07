VIDEO z osudného koncertu Milana Lasicu (†81): Takto si zaspieval naposledy... O pár minút neskôr zomrel!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Slovensko zaplakalo. Do umeleckého neba odišiel famózny herec, humorista, spevák a textár - legendárny Milan Lasica (†81). Ten nečakane a náhle zomrel potom, čo odpadol priamo počas koncertu Bratislava Hot Serenaders v štúdiu L+S. A hoci sa ho zdravotníci zo všetkých síl snažili zachrániť, boj o jeho život prehrali.

K tragédii prišlo priamo na javisku po tom, čo ikonický umelec dospieval jednu zo svojich najznámejších piesní. Nevoľno mu prišlo počas klaňačky, a to priamo na pódiu. „Dospieval pesničku Ja som optimista v dobrej forme. Bola klaňačka asi dvakrát a naraz sa pomaly zosunul k zemi. Párkrát sa "vrátil" a hýbal očami, ale nezvládol to. Bohužiaľ, je to pravda,“ uviedol zdroj Denníka N.

Tento muž sa podľa vlastných slov osobne podieľal na záchrane maestrovho života. „Bol som tam a spolu s kolegami sme podávali resuscitáciu, kým prišla záchranka. Bola to náhla porucha srdcového rytmu,” uviedol pre spomínaný portál. To, že príčinou smrti boli problémy so srdcom, potvrdil v pondelok poobede aj patológ Michal Palkovič, riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Milan Lasica zomrel krátko po koncerte s orchestrom. Počas klaňačky odpadol, lekárom sa ho už nepodarilo zachrániť. Zdroj: Jan Zemiar

„Tento prípad sme preskúmali a akýkoľvek súvis s očkovaním môžeme jednoznačne vylúčiť. Pán Lasica bol očkovaný 3. februára. So súhlasom jeho najbližšej rodiny môžeme zverejniť, že bol dlhodobo liečený na problémy so srdcom a zomrel na javisku z dôvodu zlyhania srdca,” uviedol Palkovič.

Už včera sa na verejnosť dostali posledné zábery zosnulého Maestra, ktorý zomrel na milovanom javisku. Pár minút predtým ešte nič nenasvedčovalo tomu, že o chvíľku neskôr Slovensko príde o jednu z posledných žijúcich legiend. Sršal humorom, zdal sa byť vitálny a spev za sprievodu orchestra si užíval plnými dúškami. Ako vyzeralo posledné vystúpenie famózneho Milana Lasicu, si môžete pozrieť vyššie vo videu, ktoré na nedeľnom koncerte nakrútil slovenský hudobník Peter Kiral.