Na JOJke bude HVIEZDOU táto východniarka: Aha! Veď tá by sa nestratila ani vo svete

Keď Betka Ferencová zverejní na sociálnej sieti Instagram nejakú fotografiu, zaručene sa pod ňou objavia komentáre, v ktorých jej priatelia a priaznivci obdivujú jej krásu a šarm. Nečudo. Má ho na rozdávanie...

Rodáčka z Prešova je však obdarená, nielen čo sa vzhľadu týka. Má sa čím pochváliť, aj keď príde reč na jej schopnosti a talent. Tanec, spev a v neposlednom rade herectvo sú oblasti, v ktorých sa jej ozaj darí.

Dôkazom je aj najnovší kšeft - pripravovaný jojkársky seriál. Ferencová v ňom stvárni dievča pochádzajúce z Trebišova - Ivetu. Ide o komediálny počin, ktorého režisérom je Jan Hřebejk (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Nestyda, Učitelka a iné). Dej zachytáva príbeh Ivety, ktorá vyrastá medzi trebišovskou mládežou i miestnymi starcami popíjajúcimi alkohol. Jej pôvab je v ostrom kontraste s tým, koľko dokáže vypiť borovičiek a ako hrubo vie odpálkovať každého chlapa. Tvorcovia avizujú, že seriál bude z prostredia modelingu a súťaže Miss.

Alžbeta Ferencová ako seriálová Iveta. Zdroj: TV Joj

Betku sme v súvislosti s nakrúcaním jojkárskej novinky oslovili. „Natáčanie je pre mňa veľká výzva a zodpovednosť. A tak k tomu aj pristupujem. Snažím sa na pľaci sledovať a počúvať režiséra i skúsenejších úžasných hercov. Režíruje to úžasný režisér Honza Hřebejk, ktorého filmy milujem a som zvedavá, čo spolu vytvoríme,” prezradila pre topky.sk predstaviteľka Ivety.

Zábery z nakrúcania nového seriálu Televíze Joj. Spoluprácu s Janom Hřebejkom si Betka Ferencová pochvaľuje. Zdroj: TV Joj

„Čo sa týka hlavnej hrdinky, je to obyčajná baba z Trebišova, ktorá tam ale nechce zostať a snaží sa dostať preč. Zároveň chce svojej matke dokázať, že je oveľa schopnejšia, ako si ostatní myslia. Na tejto ceste však stretne niekoľko nástrah. Ale Iveta ich celkom zvláda s nadhľadom a humorom,” dodala Betka, ktorá by sa so svojou peknou tváričkou a všestranným nadaním uchytila aj vo svete. Čo vy na to poviete?

Betka Ferencová ako predstaviteľka Ivety z Trebišova. Zdroj: TV Joj

