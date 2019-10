Kedysi ju Markíza živila, dnes na ňu nadáva: Bývalá hviezdička televízie dourážala slávnejších kolegov

Bývala hviezdička televízie dourážala slávnejších kolegov!

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Zabudla, odkiaľ vyšla? To si zrejme povie nejeden fanúšik Markízy, keď si prečíta posledné vyjadrenie Alžbety Ferencovej k súťaži Tvoja tvár znie povedome. Do tej sa nedávno pustil aj raper Pil C, ktorý pri premene Saše Gachulincovej na rapera Tupaca narážal na rasizmus. A práve do tejto debaty sa zapojila aj niekdajšia "otáčačka" písmenok z Kolesa šťastia.