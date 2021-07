FOTO Slovenská kráska našla toho pravého: Len pred polrokom ho priznala a… Budeme mať bábätko!

Pôvabná brunetka nebola nikdy známa tým, že by mužov striedala ako na kolotoči. Práve naopak. Aj napriek tomu, že sa už pomerne dlho pohybuje v šoubiznise a roky zdobí prehliadkové móla, u potenciálnych partnerov si vždy viac cenila ich osobnosť ako spoločenské postavenie. Až do minulého roku sa ale zdalo, že šťastie v láske jej akosi nepraje.

Za sebou mala zopár neúšpešných vzťahov, čo sa ale zmenilo v momente, kedy sa jej do cesty priplietol sympatický mladík, ktorý jej život obrátil naruby. Volá sa Erik, pracuje ako právnik a hoci so Soňou netvorí pár už desaťročia, každým dňom jej dokazuje, že je pre neho tou pravou, akoby sa poznali odjakživa. A takisto to funguje aj z opačnej strany.

Už zopár mesiacov zaľúbenci doslova žiaria šťastím, vzájomnou láskou a sú dokonalým príkladom toho, že ak sa dvaja ľudia skutočne majú stretnúť, osud im dopraje nádhernú spoločnú budúcnosť. A tak sa aj stalo. Dvojica už dlhšie dávala jasne najavo, že pokiaľ sú spolu, nič iné im nechýba.

Sonička a Erik sa pripravujú na svoju najdôležitejšiu úlohu v živote - stanú sa rodičmi! Zdroj: Instagram

Až na jednu vec, ktorá prišla ako zázrak. Ich krásny vzťah najnovšie zašiel o krok vpred. Sonička sa totiž pochválila, že s Erikom sa už čoskoro stanú pyšnými rodičmi. „Už je to pár týždňov, čo chodím po svete 2v1," prekvapila slovenská kráska, keď na svojom Instagrame zverejnila nádhené foto so záberom z ultrazvuku. O tom, že z nej bude mamička, sa vraj dozvedela počas Dňa matiek.

Zdroj: Instagram

„Odvtedy ma môžete stretnúť so zvláštnym úsmevom. Teda, ak nepracujú naplno hormóny a ja neplačem pri reklame na toaletný papier," napísala tmavovláska, ktorá so zverejnením tejto krásnej novinky čakala až pokiaľ neuplynie povestný prvý trimester.

„A tak som sa rozhodla zdieľať svoju radosť s vami. Veľmi sa už na teba tešíme, miničloviečik. Bol si zrodený z najväčšej lásky a verím, že si spoločne ukážeme, aký vie byť svet krásny," dodala v závere svojho príspevku šťastná mamina. Rodinke prajeme len to najlepšie a najmä veľa zdravíčka!