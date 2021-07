FOTO Promi tehuľka prvýkrát v spoločnosti, pikantný KUK extravagantnej návrhárky a… Plačkovej René šokoval!

Vo štvrtok večer si to známe tváre slovenského šoubiznisu namierili na kúpeľný ostrov v Piešťanoch. Práve tam sa totiž konala veľkolepá módna šou Prestige Fashion Event & Charity pod taktovkou Andrey Koreňovej a Patrika Fendricha zo značky Sicily Style. Na nádvorí luxusného hotela sa v modeloch od známych slovenských návrhárov a butikov predstavili mnohé známe osobnosti.

Jednou z nich bola aj modelka Soňa Štefková. No neprechádzala sa po móle sama. Krásna brunetka totiž pred týždňom prezradila, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. Po prvýkrát sa tak v spoločnosti objavila ako budúca mamička so zaobleným bruškom pod šatami. No ani to jej nebránilo k tomu, aby vyzerala ako pravá femme fatale.

O rozruch počas prehliadky sa postaral aj manžel slovenskej instagramovej kráľovnej Zuzany Plačkovej, René Strausz. Ten sa tiež predstavil v úlohe modela, garde robil modelke s Downovym syndrómom Dorotke Králikovej. No a obrovský potlesk si zaslúžil v momente, keď dievčatko malo problém v dlhých šatáchch zísť schody. Influencer ju skrátka zobral na ruky a preniesol na mólo.

Pohľady všetkých pútala aj módna návrhárka Rebecca Justh. Obliekla si totiž na seba pomerne odvážne šaty. Hoci mali dlhú sukňu, vrchná časť by sa dala nazvať skôr úspornou. Top bez ramienok totiž jej veľké vnady ledva zahaľoval. A aj vysoký rázporok sa postaral o pikantné chvíle. Veď pozrite sami!

