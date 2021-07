FOTO Krst albumu rapera Majselfa: Vyprsená Mirgová a promi tehuľka v spoločnosti prvýkrát s otcom svojho dieťaťa!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer si na svoje prišli najmä milovníci hip-hopu. V jednom z podnikov v centre Bratislavy sa totiž krstil nový album rapera Majselfa (34). Medzi hosťami nemohla chýbať speváčka Dominika Mirgová (29), ktorá pútala pozornosť sexi dekoltom, či modelka Soňa Štefková (32). No a po prvýkrát do spoločnosti prišla aj s otcom svojho bábätka.

Hoci koncerty a vystúpenia boli počas lockdownu zakázané, raper Majself rozhodne nezaháľal. Nahral nový album s názvom Porcelán. No a vo štvrtok večer v jednom z podnikov v centre Bratislavy novinku predstavil svetu. Slávnostnú udalosť si nenechalo ujsť mnoho jeho prominentných kamarátov.

Jednou z nich bola Dominika Mirgová, ktorá na albume hosťuje. A počas večera dvojica predstavila vôbec po prvýkrát aj svoju spoločnú pieseň Off. No hoci hlavnou hviezdou krstu bol jednoznačne Majself, keď sa na pódiu stretol s Dominikou, všetky pohľady pochopiteľne mierili na ňu.

Nový album Porcelán pokrstil Majselfov syn Nicolas. Zdroj: Ján Zemiar

Bodaj by nie, keď sa plavovlasá speváčka obliekla do super zvodného outfitu. Mala na sebe len krátke rifľové šortky, ľahkú bielu podprsenku a na tom niečo, čo sa tvárilo ako veľmi krátky top. Dovoliť si to rozhodne môže, keďže pri pohľade na jej tip-top postavičku je jasné, že Mirgová pravidelne cvičí. No aj tak všetkým skĺzali pohľady do jej bujného dekoltu.

Dominika Mirgová spolu s Majselfom predstavila počas večera novú skladbu Off. Zdroj: Ján Zemiar

Pozornosť rozhodne pútala aj modelka Soňa Štefková, ktorá len nedávno prezradila, že čaká dieťatko. A hoci na sociálnych sieťach netají muža, ktorý z nej urobil najšťastnejšiu ženu pod slnkom, vo štvrtok večer ho prvýkrát predstavila aj v spoločnosti. Otecko bábätka, ktoré tmavovláska nosí pod srdcom, jej na krste robil garde. Pozrite, aký krásny pár!

Soňa Štefková prišla do spoločnosti s partnerom a otcom svojho bábätka, Erikom. Zdroj: Ján Zemiar

