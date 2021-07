Uplakaný markizák po fiasku so svadbou: FOTO Nová partnerka... Zbalil 19-ročnú žabku!

BRATISLAVA - Dúfal, že konečne nájde tú pravú, no napokon mu zostali len oči pre plač. A to doslova. Reč je o ženíchovi z českej verzie šou Svadba na prvý pohľad, ktorý z nakrúcania odišiel so zlomeným srdcom. Radek Stöber (32) síce divákov i svoju televíznu polovičku prekvapil nevídanou inteligenciou a rozhľadom, no na lásku to akosi nestačilo. A už vôbec nie, keď sa prejavila jeho pomerne precitlivená stránka s častým plačom a rozrušenými výlevmi...

Hoci sa Radek do svojej televíznej manželky úplne zbláznil, ona jeho city neopätovala. Povestná iskra nepreskočila, chémia akosi nefungovala a Simona mala dosť aj z jeho príliš emotívnych prejavov. Počas rozhodnutia, či spolu zostanú, ho teda zdvorilo odmietla. On chcel vo vzťahu síce pokračovať, no jeho nevesta v tom mala úplne jasno s diametrálne odlišným názorom.

„Prežili sme toho spolu veľa, ale ja si myslím, že medzi nami sú určité rozdiely, ktoré by v dlhodobom horizonte nefungovali. Ja si ťa hrozne vážim ako človeka, ale myslím, že na pokračovanie vo vzťahu to z mojej strany nie je. Mrzí ma, že tá kamarátska rovina sa u mňa neprehupla ďalej. Necítim nič iné, než to, že ťa mám rada ako kamaráta. Prepáč,” vysvetlila mu počas finále.

Láska medzi televíznymi manželmi sa nekonala. Simona Radka odmietla. Zdroj: TV Markíza

Radek svoje sklamanie netajil, no nezostávalo mu nič iné, ako sa po nakrúcaní posunúť ďalej. A lásku predsa len našiel. Dokopy sa dal so sympatickou 19-ročnou Klárou. A zdá sa, že na rozdiel od Simony a niektorých divákov si jeho citlivú stránku mimoriadne váži. Na svojom profile dokonca okrem spoločných fotografií zverejnila aj niekoľko kytíc, ktoré jej milujúci priateľ venoval.

„Od miláčika,” pochválila sa mladá blondínka. Vyzerá to tak, že televízny ženích je v súkromí naozaj pozorným partnerom. A čo myslíte vy, tvoria Radek a Klára pekný pár?