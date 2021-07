Lady Diana (†36) by teraz mala 60 rokov: Aha, ako by vraj vyzerala!

LONDÝN - Poriadne zaskočili divákov! 1. júla 1961 sa narodila výnimočná žena, ktorej mnohí nepovedia inak než Kráľovná ľudských sŕdc - Lady Diana. Tá z tohto sveta odišla príliš skoro. Ako 36-ročná sa smrteľne zranila pri automobilovej nehode v Paríži. Televízia ITV si pre divákov rannej šou This Morning pripravila zaujímavé prekvapenie a ukázala im, ako by možno dnes matka princov Williama a Harryho vyzerala.

Princezná Diana by mala 60 rokov: Najdôležitejšie udalosti jej života!

Mnohé médiá v týchto dňoch sústredia svoju pozornosť na princeznú Dianu, ktorá by 1. júla oslávila významné životné jubileum. Pri tej príležitosti odhalili synovia zosnulej - princovia William a Harry sochu na jej počesť, ktorá sa nachádza v záhrade Kensingtonského paláca.

Britská televízia ITV sa rozhodla pripomenúť si Kráľovnú ľudských sŕdc zaujímavým spôsobom. Oslovili istú Nicky Lilley, ktorá bola svojho času dvojníčkou princeznej Diany. „Nazdávam sa, že toto je taký malý náhľad na to, ako by možno princezná v súčasnosti vyzerala. Si v tom veku, ako by dnes bola ona,” poznamenal moderátor Phillip Schofield.

Nicky Lilley bola svojho času dvojníčkou Lady Diany. Zdroj: ITV

Tvorcovia za pomoci módnych stylistov obliekli Dianinu dvojníčku do outfitov, ktoré boli inšpirované práve jej štýlom. Nicky vyzdvihla dobré srdce Lady Diany a spomínala aj na to, ako si ju s ňou ľudia často mýlili. „Raz som v supermarkete tlačila vozík, keď tu mne niekto pristúpil so slzami v očiach. Že mu je veľmi ľúto kvôli tomu, čo sa deje s Charlesom,” prezradila Dianina dvojníčka.

Nicky Lilley divákom predviedla, ako by dnes možno vyzerala Lady Diana. Zdroj: ITV

Fanúšikovia nápad televízie dosť skritizovali. Nešlo však o prvú snahu znázorniť, ako by dnes matka Harryho a Williama vyzerala. Nie je to tak dávno, čo spoločnosť forenzných odborníkov špecializujúca sa na vývoj veku - Phojoe, zverejnila zábery toho, ako by dnes Lady Diana vyzerala, keby starla prirodzene, bez zásahu plastických chirurgov.

A možno by Lady Diana vyzerala takto... Zdroj: phojoe.com

