Premena slovenskej speváčky: Fíha, veď vyzerá ako hviezda erotického filmu!

Natália Hatalová aktuálne navštívila kadernícky salón a hoci neprešla žiadnou extrémnou zmenou, priznala, že v skutočnosti sa jej práve to žiada. „Vždy, keď túžim po zmene, ťuknem do telefónu a idem testovať,” prezradila.

Fanúšikom tak vďaka aplikácii ponúkla niekoľko vlasových premien od ružovej, cez ryšavú, takmer blond, až po čiernu.

Zdroj: Instagram NH

Zdroj: Instagram NH

A potom sa rozhodla pre ďalšiu zmenu. Čo takto ofinka? No a práve táto premena zaujala jej sledovateľov úplne najviac. „Veľa ste mi písali, že sa tu podobám na Dakotu Johnson,” uviedla speváčka. A podoba so svetovou hviezdou, ktorá si zahrala v erotickom filme 50 odtieňov šedej, ju evidentne potešila. „Tak ste ma nalomili a možno po lete... idem do toho,” vyhlásila.

Zdroj: Instagram NH

