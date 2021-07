Markizácka moderátorka vulgárna ako nikdy: FOTO Pri tyči a HORE BEZ!

Sharlota mala spolu s Matúšom Krnčokom pod palcom zákulisie speváckej šou. Aj napriek tomu, že sa venuje rapu, teda trochu drsnejšiemu hudobnému žánru, na divákov pôsobila sympaticky, no a vďaka tomuto džobu sa jej poradilo dostať aj do povedomia tých, ktorí rapu veľmi nefandia.

Umelkyňa nepatrí medzi žiadne hanblivky, má rada odvážnejšie outfity a ako sme už spomínali, zopárkrát sa nechala nafotiť tak, ako ju stvorili tam hore. Výsledok bol však vždy elegantný a dá sa povedať, že aj decentný. Aktuálne sa ale nechala nahovoriť na poriadny výstrelok a zrejme prvýkrát pôsobí naozaj vulgárne.

Zdroj: Cinemart.cz/Vojtech Resler

Nie je to však len tak pre nič-za nič. Sharlota si totiž strúhla rolu v novom filme Ubal a zmizni, kde sa zhostila úlohy striptérky a tanečnice. Príbeh komédie opisuje bláznivú nočnú jazdu, v ktorej ide o veľké peniaze, divný kšeft s balíkom trávy a o sekanie malíčkov. Dej sa odohráva v priebehu jedného dňa a jednej šialenej noci v atmosfére nočného Žižkova.

Česká raperka síce v snímke nedostala hlavnú úlohu, no i tak musela poriadne zamakať. „Je to pre mňa nová skúsenosť a dúfam, že aj do budúcnosti sa mi naskytne možnosť zahrať si niečo iné. Najnáročnejšia pre mňa bola príprava na tanečné vystúpenie, pretože pole dance je veľmi náročný, nie je to tanec, je to šport," vysvetlila extravagantná blondínka.

Zdroj: Cinemart.cz/Vojtech Resler

„Mala som na prípravu len mesiac, takže na to naučiť sa tancovať pri tyči, som nemala veľa času. Snažili sme sa choreografiu prispôsobiť, aby som nerobila technicky obtiažne veci, ale išlo nám skôr o výraz a zmyselnosť tanca pri tyči," povedala Šarlota, ktorá sa v zhľadom na jej úlohu premávala pred kamerami v poriadne erotickom outfite. Speváčka dokonca ukázala aj prsia, ktoré mala skryté len pod trblietavými nalepovacími kamienkami.

Zdroj: Cinemart.cz/Vojtech Resler

A čo na svoju rolu striptérky hovorí ona sama? „Moja úloha je mi blízka z hľadiska energie, ktorú moja postava má. Som rada, že moja väčšia rola je takto extravagantná, hodí sa ku mne a sedí mi. Túto extravagantnosť spolu určite zdieľame," prezradila.