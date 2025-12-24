Sedem princov z rozprávok, ktorí lámali ženské srdcia: Ktorého by ste si vybrali vy?

BRATISLAVA - Statočnosť, ľudskosť a šarm! Takto by sa v skratke dali opísať princovia z našich obľúbených rozprávok. Od legendárneho kráľa Miroslava, cez Popoluškinho princa, až po moderného Jána – každý z nich ukázal, že skutočná sila nespočíva len v meči, ale hlavne v charaktere a odvahe čeliť prekážkam. Ktorý je pre vás ten naj?
Kráľ Miroslav – Pyšná princezná (1952)
Vladimír Ráž stvárnil kráľa Miroslava ako muža pevnej vôle, ktorý sa nenechá odradiť ani pyšnou Krasomilou. Prezlečený za obyčajného záhradníka, dokáže svojou trpezlivosťou, láskavosťou a malým kúzlom – spievajúcou kvetinou – zmeniť srdce princeznej aj celý zámok. Nie je to princ, ktorý bojuje mečom, ale hrdina, ktorý víťazí jemnosťou, múdrosťou a šarmom. Vladimír Ráž dokázal v jeho pohľade a gestách zachytiť vnútornú silu, ktorá je dodnes symbolom ideálneho rozprávkového princa.
Princ Radovan – Princezná so zlatou hviezdou (1959)
Josef Zíma priniesol princovi Radovanovi romantiku aj prirodzený humor, vďaka čomu je postava živá a ľudská. Odvážny, ale zároveň láskavý, vie oceniť pravú hodnotu svojej vyvolenej Lady aj napriek intrigám zlého kráľa. Prezlečený a pracujúci medzi obyčajnými ľuďmi sa učí o svete a o láske, čo dodáva rozprávke magickú hĺbku. Radovan nie je princom len na oko – je symbolom toho, že skutočný muž získava srdce vyvolenej múdrosťou, čestnosťou a dôvtipom.