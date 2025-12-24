Zabehnutá kosť v krku vám vie poriadke okoreniť sviatky! TOTO sú cenné triky pri PRVEJ POMOCI

BRATISLAVA - Vianoce sú tu a k nim v mnohých domácnostiach neodmyselne patrí aj ryba. Obľube sa medzi Slovákmi stále teší aj tradičný kapor a mnohí si Štedrí deň bez tejto pochúťky nevedia ani predstaviť. Chutné jedlo má však aj svoje nástrahy a nejeden Slovák už musel od štedrovečerného stola utekať rovno na pohotovosť.
Ak sa náhodou dostanete do tejto situácie aj vy, hlavne zachovajte pokoj. "Zapichnutá rybia kostička v krku vie síce znepríjemniť atmosféru štedrej večere, no ak sa to stane, nepodliehajte panike. Hoci môže byť tento pocit nepríjemny, rozhodne nejde o život ohrozujúci stav," radí Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Pomôcť vám môže tuhšia strava – najmä suchý chlieb alebo napríklad varený zemiak, ale aj pár hltov tekutiny, ktoré kostičku odplavia do žalúdka a tam si s ňou už poradia žalúdočné kyseliny.
Ak by však nič z toho nepomohlo, navštívte ambulanciu ORL. Dobrou správou je, že rybacia kosť nemôže upchať dýchacie cesty a viesť k duseniu.