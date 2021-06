STRACH Z RAKOVINY: Adela o náhlej hospitalizácii... Operácia krčka maternice!

BRATISLAVA - Prevencia je základ! Dnes to už vie aj najúspešnejšia slovenská moderátorka Adela Vinczeová (40), ktorá v rámci spomienok na svoju svadbu prehovorila aj o svojej náhlej hospitalizácii. Musela podstúpiť operáciu krčka maternice... Lekárov vystrašila rakovina!

ONLINE Banášovej svadba: Šokovaní hostia... a nechýba ani jej miláčik!

Adela Vinczeová a Viktor Vincze v uplynulých dňoch oslávili 4. výročie svadby. Obaja pri tejto príležitosti zverejnili fotky z ich veľkého dňa a zaspomínali si nielen na verejný sobáš, ale aj na ten súkromný, ktorý mali o deň skôr. Pri tejto príležitosti si však známa slovenská moderátorka zaspomínala aj na svoju náhlu hospitalizáciu.

Pri preventívnej prehliadke u svojho gynekológa jej zistili viditeľné zmeny na krčku maternice. Lekár preto okamžite rozhodol - operácia. „To už hovorím o ďalšej fotke. Je zo dňa, keď som bola na konizácii krčka maternice. Keby som nechodila na pravidelné prehliadky, možno by som nemala to šťastie včasného zásahu,“ priznala Adela.

Konizáciou sa totiž odstraňujú prednádorové zmeny na krčku maternice. „Rakovina krčka maternice je jednou z tých, ktorej sa dá pravidelnými prehliadkami veľmi ľahko predísť,“ dodala Vinczeová, ktorej bol manžel v tom období veľkou oporou. „Ten ma už zažil v kadejakom oblečení...“

„Napríklad v obnosenom župane, ktorý mal na miesto opasku ožužlaný motúzik. K tomu ale že veľmi vyčaptané papučky s nápisom Dudince po ktovie kom. Lebo to mi našli milé panie v nemocničnej šatni. Pacientka si zbalila ale aspoň svoje pyžamko, lebo to by som už nerada mala po niekom, aj keď som fanúšik zdieľanej módy,“ dodala Adela.

Zdroj: Instagram A.V.

Čo je to konizácia krčku maternice?

Je to malý chirurgický zákrok, ktorý môže byť ženám odporúčaný pri nejasnostiach v cytologických testoch, alebo ak lekár zistí viditeľné zmeny na krčku maternice. Zákrok slúži na odstránenie patologických ložísk (teda miest s prítomnými chorými bunkami, ktoré by mohli byť postupom času zdrojom nádorového ochorenia). Zákrok prebieha v celkovej anestézii a trvá približne 13 minút.