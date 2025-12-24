PRIESKUM trochu inak: Čo podľa Slovákov patrí do zemiakového šalátu? TOP 10 surovín, rozdeľuje nás VAJCE

BRATISLAVA – Mnohí ho už majú pripravený v chladničkách, iní sa na jeho prípravu ešte len chystajú a počas štedrej večere sa stane zlatým klincom programu. Zemiakový šalát je na Slovensku neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Ako sa však vraví, iný kraj - iný mrav a platí to aj o šaláte. Na ten má snáď každá domácnosť svoje vlastné finty. Čo podľa Slovákov a Sloveniek patrí do tradičného vianočného zemiakového šalátu?
K odpovedi na túto otázku sa pokúsila dopracovať agentúra NMS Market Research Slovakia. A výsledok? „U väčšiny populácie Slovenska nájdete v miske vianočného šalátu okrem zemiakov, majonézy aj hrášok a nakladané uhorky. Bežnou je aj mrkva, vajce či cibuľa. Ak do svojho receptu pridávate papriku, zeler, jablko či údeninu, radíte sa už skôr medzi kulinárov, ktorí sa pravdepodobne stretnú s nepochopením,“ zhodnotili.
Kontroverzné vajce
Zaujímavou surovinou je podľa nich vajce. „Spomedzi najčastejšie pridávaných surovín práve pri ňom vidíme najväčšie regionálne rozdiely. Do zemiakového šalátu ho pridáva až 82 percent obyvateľov Banskobystrického kraja, ale len polovica ľudí z Nitrianskeho kraja,“ tvrdia. Medzi najväčších experimentátorov patria obyvatelia Trenčianskeho kraja. V porovnaní s ostatnými častejšie do šalátu pridávajú menej tradičné suroviny, ako napríklad papriku, zeler, či dokonca syr.
Iný kraj, iné chute
Najpodobnejšie by pravdepodobne chutil zemiakový šalát od obyvateľov Košického, Prešovského a Žilinského kraja.
A čo by to bolo, ak by sme sa na Slovensku nevedeli pochytiť ešte aj pre zloženie vianočného zemiakového šalátu. Najväčšie tenzie a hádky o tom, ako by mal zemiakový šalát chutiť, by podľa dát mohli nastať medzi obyvateľmi Nitrianskeho, Banskobystrického a Trnavského kraja.
Keď ide o šalát, politika ide bokom
A zamiešame do toho aj trocha politiky. Prieskum totiž odhalil, že voliči Smeru, Republiky a PS by konečne v niečom zhodli – v tom, čo patrí do zemiakového šalátu. Práve zemiakový šalát voličov PS a Republiky sa navzájom najviac podobá. Veľkú podobnosť nachádzame aj v zemiakovom šaláte, ktorý pripravujú voliči Smeru. A kde by to už vyzeralo na celkom veľkú hádku? Napríklad medzi voličmi hnutia Slovensko a KDH. Kresťanské hodnoty tieto dva tábory možno spájajú, no dokáže ich rozdeliť pomer hrášku, uhoriek, mrvky, či cibule v zemiakovom šaláte.