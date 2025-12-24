Chris Rea (†74) zomrel krátko pred Vianocami: Smrť si pár týždňov pred tým vzala aj jeho dvoch súrodencov!

BUCKINGHAMSHIRE - Prežívajú veľký smútok! Meno Chris Rea (†74) sa mnohým spája najmä s pesničkou Driving Home for Christmas, ktorá už neodmysliteľne patrí k Vianociam. V pondelok prišli zo svetového šoubiznisu smutné správy o jeho smrti. Ako vyšlo najavo, v októbri tohto roka zomreli aj jeho dvaja mladší súrodenci.
Ako uviedol hovorca rodiny vo svojom vyhlásení, Chris Rea zomrel v nemocnici po krátkej chorobe. Bol obklopený svojou milujúcou rodinou, do ktorej len nedávno pribudlo dieťatko. Slávnemu spevákovi a hudobníkovi sa totiž krátko pred smrťou narodilo jeho prvé vnúča.
V súvislosti s umelcovým úmrtím vyšli najavo aj ďalšie skutočnosti. Ako jeho staršia sestra Camille Whitaker pre Daily Mail uviedla, v októbri tohto roka pochovali ďalších dvoch svojich súrodencov. Ich najmladší brat Nicholas vo veku 66 rokov prehral boj s rakovinou. Krátko po pohrebe zomrela aj jeho dvojička Geraldine.
„Je to strašná bolesť. To, čo sa stalo, je srdcervúce. Rodina je z toho dosť šokovaná. Je to tragické. Nemôžeme sa s tým vyrovnať,“ uviedla Camille. Chris Rea pochádzal zo siedmich súrodencov.