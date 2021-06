Drsná HÁDKA v priamom prenose: Bílá po 30 rokoch ukončila spoluprácu so Soukupom… Teraz sú na nože!

Lucie Bílá je na hudobnej scéne nespočetne veľa rokov. Skutočnou hviezdou sa však stala, až keď si ju pod svoje krídla zobral tím autorov Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová. Práve piesne z ich dielne tmavovlásku vystrelili medzi najlepšie speváčky Česka. No zdá sa, že medzi Luciou, skladateľom a textárkou sa niečo pokazilo.

Nielen, že Bílá po 30 rokoch spolupráce oznámila, že s autorským tímom končí, ale napäté vzťahy medzi trojicou bolo cítiť aj v relácii Interview televízie ČT24, kde bola známa Češka hosťom. Tvorcovia programu dali totiž Soukupovi možnosť, aby Lucii položil cez odkazovač otázku. No a tá spôsobila, že sa dvojica v priamom prenose prakticky pohádala.

Ondřej totiž vytiahol album, ktorý vyšiel ako darček k jeho 70. narodeninám a zároveň mal pripomínať 30 rokov ich spolupráce. Bílá však bola proti tomu, aby sa vydal, čo sa samozrejme k Soukupovi dostalo. „Vidíš tento album? Sú na ňom tie najlepšie veci, ktoré sme spolu urobili, a ja som čítal vyjadrenie, ktoré si poslala do Warner Music, kde si veľmi bojovala o to, aby ten album nevyšiel,“ prekvapil vo vysielaní.

Ondřej Soukup sa Lucie Bílej cez odkazovač opýtal, prečo chcela zastaviť vydanie ich posledného albumu. Zdroj: ČT24

„Bolo ti odpovedané, že to nie je len tvoj projekt, ale aj Gábinin a môj. Vzhľadom na to, že práva má vydavateľstvo, tak aj tak vyšiel. Len by ma zaujímalo, prečo si proti tomu albumu tak strašne bojovala. Vôbec som to nepochopil, čo sme urobili zle, alebo čo sa stalo,“ opýtal sa Soukup, na ktorom bolo vidno, že ho Bílá svojím činom sklamala.

Speváčka na priamu otázku priamo odpovedala. No nevyzeralo to tak, že by sa za svoj skutok hanbila, či ho dokonca ľutovala. „Že sa mi toto stane v mojich 55 rokoch, som vôbec nečakala. Ja nie som zvyknutá, že keď poviem nie, tak mi nie je vyhovené. Nemám rada, keď sa robia veci za chrbtom. Ondreja mám rada a ďakujem mu za 20 rokov spolupráce, ale za tento posledný album mu neďakujem,“ odpovedala.

„Mám rada veci pod kontrolou, nedala by som tam túto fotku a nemám rada, keď niekto niečo robí, keď som povedala, že nechcem. A ešte, pacholek, vytiahne tento album do televízie,“ rozčúlila sa Lucie. A zrejme aj tieto rôzne názory boli dôvodom, prečo speváčka s autorským tímom spoluprácu ukončila. Teraz sa vraj obklopuje inými ľuďmi. „Ja už sa obklopujem ľuďmi, ktorí ku mne majú iný prístup,“ dodala.