Lucie Bílá by sa mala zamyslieť: Hviezdny stylista odmietol spoluprácu... Toto jej vyčíta!

PRAHA - Hoci spolupracuje s viacerými známymi menami českého šoubiznisu, Luciu Bílú obliekať odmietol. Stylista Filip Vaněk totiž pokladá speváčku za príliš tvrdohlavú. Do svojho štýlu by si podľa neho "kecať" nenechala, pritom by ale bolo čo meniť...

Filip Vaněk aktuálne oblieka moderátora Leoša Mareša či speváčku Moniku Absolonovú, spolupracuje aj s modelkou Simonou Krainovou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram FV

Známy stylista ale nejde do každej spolupráce, na ktorú ho oslovia. Odmietol napríklad speváčku Luciu Bílú. „Vyhol som sa spolupráci s Luciou Bílou. S tou sa nezhodneme v názore. To už vidím. Ona si bude tlačiť to svoje a pre mňa to nie je dobré. Ja nechcem nikoho za peniaze obliekať a vo finále mu nepomôcť, pretože si presadzuje svoje,” odznelo z jeho úst v šou Superchat na portáli super.cz.

Ako odborník má Vaněk názor na to, čo by mohla speváčka na svojom imidži a štýle obliekania zmeniť. „Veľmi by som jej štýl zjednodušil a dosť by som ubral na líčení aj účesoch. Skrátil by som jej vlasy. To veľmi omladzuje a bude vyzerať oveľa sviežejšie. Keď sa od určitého veku obliekaš jednoduchšie, omladzuje to. A Lucka je v tom momente, kedy by to chcelo ubrať,” myslí si Filip. Súhlasíte s týmito jeho radami?