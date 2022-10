Svokor Lucie Bílej: Je bezdomovec... Prehrabávam kontajnery a smetiaky!

Keď ostravský reportér televízie Prima mapoval situáciu bezdomovcov pred prichádzajúcou zimou, jeden z nich ho poriadne zaskočil. „Som otec toho Radka, čo už 7 rokov žije so speváčkou Luciou Bílou,” povedal mu Roman Dvorský. „Neklamem vám. S osudom nič neurobíte, v garážach prežívam 19 rokov,” dodal.

Radek Filipi nikdy netajil že s otcom nie je v kontakte. V minulosti prezradil, že prepadol alkoholu a skončil na ulici. „Je mi to trochu trápne, ale prehrabávam kontajnery a smetiaky. Starý papier dávam do zberu, fľaše do výkupu, niekedy nájdem ešte zabalené jedlo, napríklad balíček párkov, na tom si potom pochutná tuto Lucky,” prezradil Dvorský, ako teraz žije aj so svojím psíkom.

Bílej partner si ale stojí za vyjadreniami, že jeho otec si za svoju situáciu môže sám. „Viem, že je veľa ľudí, ktorí si to, že sú na ulici, naozaj nezaslúžia. Ale vy sa ma pýtate na agresívneho, zlého, násilníckeho alkoholika a gamblera, ktorý roky tak ubližoval celej našej rodine, že ho už viac ako 25 rokov nepovažujeme za jej člena. Neprajem mu nič zlé, ale na ulicu sa dostal sám,” vyhlásil Radek trpko.

Okrem Radka má Roman Dvorský ešte ďalších dvoch synov, žiadny s ním ale nekomunikuje.