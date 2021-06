POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Julom Viršíkom (†56): Pred krematóriom desiatky smútiacich... Prišli aj známi kolegovia!

BRATISLAVA - Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala správa o náhlej smrti Jula Viršíka. Ostrieľaný rádiový spíker zomrel na svojej chate v Malých Levároch minulý týždeň v stredu. Dnes o 11:45 sa v bratislavskom Krematóriu koná posledná rozlúčka s 56-ročným moderátorom.

Minulý týždeň v stredu Slovenskom otriasla správa o smrti Jula Viršíka. Len 56-ročný moderátor zomrel náhle na svojej chate v Malých Levároch na Záhorí. Dnes o 11:45 sa v bratislavskom Krematóriu koná posledná rozlúčka s rádiovým spíkrom, na ktorú okrem rodiny, mieria aj jeho kamaráti a kolegovia.

11:59 - Posledná rozlúčka začala

11:54 - Do smútočnej sály môžu vstúpiť len vybraní hostia, ostatní musia zostať pred Krematóriom. Priebeh poslednej rozlúčky bude znieť z reproduktorov. „Ešte predtým vám chcem oznámiť, že do sály nemôžte, žiaľ, vstúpiť všetci, poprosím aby do sály vstúpili len vybraní hostia podľa zoznamu, ktorý tu máme uvedený,“ zaznelo v Krematóriu.

11:52 - Prišiel aj moderátor Daro Richter

11:50 - Do Krematória prišla aj spisovateľka Eva Evita Urbaníková, moderátorka Jarmila Lajčáková Hargašová či politička Monika Beňová

11:45 -

11:42 - Posledná rozlúčka by mala začať o 11:45, rakva však zatiaľ nie je v obradnej sieni.

11:35 - Pred krematóriom v bratislavskom Lamači sa zhromaždili desiatky smútiacich. Medzi nimi aj Julovi kolegovia zo šoubiznisu. Prišiel napríklad moderátor a scenárista Oliver Andrásy či rádiový spíker Miroslav Babják známy pod prezývkou Mirec.

O skutočnej príčine Viršíkovej smrti sa špekulovalo. Už prvé informácie hovorili o tom, že pravdepodobným dôvodom bola zástava srdca, čo neskôr potvrdila aj pitva. Napriek tomu sa objavili informácie, že jeho náhla smrť má súvis s očkovaním proti COVID-19.

To neskôr vyvrátilo Ministerstvo zdravotníctva SR. „Závery pitvy preukázali vážne cievne postihnutie srdca z chorobných príčin, dôsledkom ktorých došlo k zlyhaniu srdca. Očkovanie, ktoré absolvoval pred vyše 1,5 mesiaca, nie je možné dávať do súvisu s jeho úmrtím,“ uviedol riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič.

VIDEO: Moderátor Michal Sabo oznamoval smrť kolegu Jula Viršíka v rádiu Expres.

