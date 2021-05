Konšpirátori prerazili ďalšie dno: FOTO Stačilo pár hodín a smrť Jula Viršíka (†56) spojili s očkovaním!

Na facebokovej stránke venovanej hoaxom a podvodom zverejnila polícia nový príspevok, v ktorom upozornila na to, že slovenská dezinformačná scéna sa neštítila využiť ani nečakanú smrť obľúbeného moderátora Jula Viršíka.

Profil užívateľa s menom Ján, ktorého profil je zahltený rôznymi konšpiráciami, zverejnil fotografiu zosnulého spoločne so screenshotom statusu z 18. apríla tohto roka, v ktorom Julo Viršík napádal ľudí, aby sa išli zaočkovať a v ktorom uviedol, že nedávno prišiel na rad aj on sám.

Julo Viršík veril odborníkom, odporúčal očkovanie. Zdroj: FB/Twentyfive s Julom Viršíkom

"Už dávnejšie som povedal, že mi je jedno, aká vakcína sa mi ujde. Môže byť aj Made In Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v Európskej únii. Ušla sa mi AstraZeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu, ktorá sa po chvíli vrátila do normálu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé," napísal vtedy moderátor.

Ján našiel súvis hneď. Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Užívateľ s menom Ján si však tento text vyhodnotil po svojom a napísal: "Julo Viršk - moderátor Rádia RockFM ... Astra Zeneca!!! 56 rokov ! ... Dnes zomrel !!!, kľudne sa ďalej "očkujte". Napriek tomu, že ešte nie sú známe výsledky pitvy a príčina smrti, tento človek už prezentoval súvislosť medzi očkovaním a úmrtím ako fakt. Polícia na to reagovala slovami, že slovenskí dezinformátori prekopali svoje ďalšie dno.