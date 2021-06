Vrchol neslušnosti a ignorácie! Fedor Flašík na pohrebe Jula Viršíka (†56): TÝMTO vytočil Slovákov!

POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Julom Viršíkom (†56): Pred krematóriom desiatky smútiacich... Prišli aj známi kolegovia!

Julo Viršík bol dlhoročným rádiovým spíkrom, ktorého milovali nielen poslucháči, ale aj kolegovia zo šoubiznisu. Nebolo tak žiadnym prekvapením, keď sa na piatkovej poslednej rozlúčke s moderátorom objavilo také množstvo smútiacich, že mnohí z nich museli zostať pred obradnou sieňov.

Posledné zbohom mu prišiel dať aj reklamný mág Fedor Flašík. No len čo sa objavil v krematóriu, zvalila sa naňho vlna kritiky. Slováci si ho v komentároch pod našim článkom podali za jeho outfit, ktorý bol podľa nich na pietnu udalosť vrcholne nevhodný, či dokonca neúctivý.

VIDEO: Posledná rozlúčka s Julom Viršíkom

Zatiaľ čo všetci prišli zahalení v čiernom, ako etiketa pri takejto príležitosti odporúča, on dorazil vo svetlých rifliach, bielom tričku a s modrým svetrom prehodeným cez plecia. Skrátka presne tak, akoby na pohreb prísť nemal - minimálne nie v našich zemepisných šírkach. A to mu dali Slováci pekne vypapať.

„Je nenormálny a mali ho odtiaľ za to oblečenie kopať do r*ti až dole na parkovisko,“ objavil sa komentár. „Je to vrchol neslušnosti, ignorácie elementárnej slušnosti a úcty,“ pridal sa ďalší... A ďalší: „Je to sebestredný chrapúň! Takto sa na pohreb neoblečie ani najposlednejší sedlák.“ „Oblečený, je ako s Julom do reštiky na kávičku. Toto je pod úroveň, ako sa muž v jeho veku na danú príležitosť ohákol.“

Je fakt, že sú isté príležitosti, pri ktorej by mala ísť rebélia bokom. Oblečením totiž človek prejavuje aj istú úctu. A v tomto prípade nebol outfit Fedora Flašíka práve najvhodnejšou voľbou.

Fedor Flašík dorazil na poslednú rozlúčku s Julom Viršíkom vo svetlých rifliach a bielom tričku. Zdroj: Ján Zemiar