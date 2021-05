Najťažšia správa v živom vysielaní: Ešte včera sa s Viršíkom (†56) videli... Dnes oznamoval jeho smrť!

Legendárneho moderátora našli mŕtveho na jeho chate. Údajne mu zlyhalo srdce. Jeho smrť sa dotkla okrem jeho rodiny a najbližších aj mnohých kolegov a samozrejme poslucháčov.

Pre veľa rádiových spíkrov predstavoval Julo vzor a akéhosi učiteľa. Napriek tomu sa vraj nikdy nad nikoho nepovyšoval a viacerí s dojatím spomínajú na jeho veľké srdce. O to ťažšie to bolo pre moderátorov, ktorí dnes Slovákom oznamovali, že Julov hlas už naživo z rádia nikdy nezaznie.

Jedným z nich bol aj Michal Sabo. „Tak veľmi by som si prial, aby to, čo som dnes popoludní vo vysielaní oznámil Slovensku, nebola pravda. Ešte včera sme sa videli...” uviedol moderátor so smútkom.

Zdroj: Facebook MS

Archívny ROZHOVOR s Julom Viršíkom.