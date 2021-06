Najprotivnejšia markizácka nevesta prerazila dno: Daroval jej kvet a... Fuuu, toto zabolí!

Už od samého začiatku Svadby má mladá plavovláska so všetkým problém. U českých susedov jej fanúšikovia šou dokonca dali prezývku "netýkavka" no a rovnako, ako liezla na nervy im, ju aktuálne už majú plné zuby aj mnohí slovenskí fanúšikovia romantickej šou, ktorí ju označujú ako najprotivnejšiu nevestu tohto televízneho projektu. Sympatický René to s ňou vôbec nemá ľahké. Napríklad, hoci tvrdila, že na vzhľade jej nezáleží, otvorene priznala, že jej televízny manžel nesedí. A to sa ešte nestihli ani porozprávať.

A potom prišlo k scéne, kde si takmer vyplakala oči a smútila, že "toto nechcela". Naopak, 28-ročný tréner bol svojou polovičkou už od prvého momentu nadšený, čo ho zrejme prešlo, len čo mali chvíľku pre seba a pani manželka bola úplne vlažná. Po tom, čo sa zrútila pred kamerou a s Reném konečne dostali ku konverzácii, počas ktorej rovno bez obalu zhodila jeho svadobný dar v podobe jeho obľúbenej knihy.

Kvety rada nemá a knihy nečíta. S akým darom skúsi René uspieť najbližšie? Zdroj: TV Markíza

„Úprimne, ja knihy nečítam. Keď som si chcela prečítať knihu, vždy som pri tom zaspala. Pri maturite som musela čítať a odvtedy to nemám rada. Takže nečítam. Iba audio-knižky. Tak som bola na vážkach, že čo si mám myslieť,” povedala mladá učiteľka svojmu ženíchovi, ktorý bol už na prvý pohľad mimoriadne sklamaný. Neskôr ofrflala aj svadobnú cestu, no a po návrate domov prišlo k ďalšej scéne.

Zdroj: TV Markíza

René sa totiž už od samého začiatku snaží byť maximálne pozorný a robiť veci tak, aby bola jeho polovička spokojná. No zdá sa, že jej sa dá skutočne vyhovieť len máločím. A čím viac sa jej snaží vyjsť v ústrety a potešiť ju, tým horšie. Dosť už bude mať samotný aj galantný tréner, ktorý zostane zúfalý po tom, čo sa bude Petru snažiť potešiť kvetom.

A ak by ste si pomysleli, že ho prijme aspoň s úsmevom zo slušnosti, ste na omyle. Viac uvidíte vo videu vyššie... Aha, ako hnusne ho schladila!