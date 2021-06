Markizácky ženáč v slzách: Manželka ho úplne zlomila... Bolí to, takto ho ešte nikto neponížil!

Slová manželky ho ponížili a dohnali k slzám!

BRATISLAVA - Všetci z nás poznajú známu frázu "chlapi neplačú" no zároveň dobre vieme, že to rozhodne neplatí - teda, aspoň pokiaľ muž nemá srdce z kameňa. No a o Radkovi z českej verzie šou Svadba na prvý pohľad sa rozhodne nedá povedať, že by bol chladný či necitlivý...