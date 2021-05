Aneta Parišková šokovala fanúšikov: V Amerike zmenila imidž... FOTO Takto ste ju ešte nevideli!

Anetin manžel Miroslav totiž väčšinu času žije v Amerike. Sympatická blondínka sa teda rozhodla, že odcestuje za ním. Veľkonočné sviatky už trávila na Floride, kde si pred časom manželia zaobstarali vlastnú nehnuteľnosť.

„Chalani boli zvyknutí každý deň športovať. Zrazu uviazli v trojizbovom byte bez balkóna. Navyše, ja som s nimi zo zdravotných dôvodov nemohla chodiť von. Bolo mi ich veľmi ľúto. Aj preto sme sa nakoniec s Mirkom rozhodli, že ich zoberieme na Floridu. Chodia tu do školy, zároveň si doma robia zadania pre slovenskú školu. Každý deň športujú, bicyklujú sa, behajú po vonku,“ prezradila vtedy Parišková pre týždenník Báječná žena.

Aktuálne si už život v Amerike užíva naplno, najnovšie sa pochválila tým, že má hotový aj vodičák. „Už 30 rokov šoférujem, a predsa som musela opať robiť teoretické i prakticke skúšky na vodičák. Tentokrát floridské pravidlá cestnej premávky, automatická prevodovka, namiesto Favorita “truck”," napísala moderátorka k príspevku, ktorý zverejnila na svojom Instagrame.

Aneta Parišková začala nosiť dioptrické okuliare. Aha, ako jej pristanú! Zdroj: Instagram

A okrem toho má ešte ďalšiu novinkku. A síce zmenený imidž. Na fotke totiž pózuje nielen so širokým úsmevom, ale aj diopritckými okuliarmi, ktoré jej mimoriadne pristanú. Takto ju ešte fanúšikovia v televízii síce ešte nevideli, no zložili jej samé komplimenty. „Veľmi vám to pristane, Anetka," odkázali moderátorke, ktorá po trápeniach doslova žiari spokojnosťou.