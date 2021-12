Parišková o NÁVRATE RAKOVINY: Som na to psychicky pripravená!

Aneta Parišková má za sebou viacero životných trápení. Po dvoch nevydarených manželstvách našla šťastie po boku Miroslava Polakoviča, za ktorého sa v lete 2019 vydala. Vyzerá to tak, že rodáčka z Košíc ozaj našla muža svojho života. Avšak na jar minulého roka jej osud uštedril krutú ranu v podobe vážneho ochorenia...

FOTO: Aneta Parišková so svojím milovaným manželom.

Rok po náročnej liečbe oznámili lekári Pariškovej dobré správy. Moderátorka však výraz "vyliečená" nepoužíva a je si dobre vedomá toho, že tento boj ešte celkom nevyhrala. „Pacienti, ktorí majú lymfóm, vedia, že človek môže otvoriť šampanské až 5 rokov po liečbe, keď sa podarí byť 5 rokov v remisii. Vtedy je šanca, že sa to nevráti. Ja som po remisii ešte len rok, takže samozrejme počítam s tým, že sa to vrátiť môže. Som na to psychicky pripravená. Samozrejme, bola by som radšej, keby sa to nestalo. Veď, kto by si to prial. Ale môže sa stať,” povedala nám Aneta počas nedávneho rozhovoru.

Blondínka o svojom ochorení otvorene hovorila, a to aj prostredníctvom sociálnych sietí. Hoci sa našli určití hejteri, neprestala s tým. „Keď som sa stretla s konkrétnymi ľuďmi, ktorým popis mojich symptómov pomohol, keď sa mi podarilo presvedčiť ženu, ktorá sa nechcela liečiť, tak som si povedala, že keď som pomohla dvom, trom ľuďom, tak to má a malo zmysel,” dodala Parišková, ktorá pomáha aj naďalej prostredníctvom organizácie Lymfoma a Leukémia Slovensko.

VIDEO: Rozhovor s Anetou Pariškovou.