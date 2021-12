Pariškovej syn je v PUBERTE: Fúúha! Toto sú SILNÉ SLOVÁ

Aneta Parišková patrí medzi známe tváre, ktoré sa so svetom ochotne delia aj o svoje súkromie. Otvorene hovorila napríklad o svojom boji s rakovinou, nemá problém zverejniť i momentky so svojou rodinou.

Nedávno sa napríklad pochválila, že jedna z dcér jej manžela Miroslava hviezdila v muzikáli. „Snažím sa byť čo najlepšou macochou a veľmi sa teším, že máme s dievčatami pekný vzťah. Sú to veľké baby, majú 19 a 17 rokov, takže rozoberáme také veľké dievčenské témy,” povedala nám k tomu Aneta, ktorá sa teší tiež z toho, že s dievčatami si skvele rozumejú aj jej traja synovia.

FOTO: Aneta Parišková má s dcérami svojho manžela pekný vzťah.

Najstarší z nich - Daniel, ktorého otcom je David Dočekal, má 13 rokov. Zaujímalo nás teda, či ním už začína lomcovať puberta. „Jedno šťastie, že on je veľmi uvedomelý. Možno je to aj tým, že je najstarší z troch bratov a prežil si so mnou všelijaké ťažké obdobia. Hádam najviac. Pretože je najstarší a najviac vnímal všetky tie moje trápenia,” povedala nám Parišková, ktorú okrem zdravotných ťažkostí dosť potrápilo i to, že mala smolu v láske.

Ostáva len dúfať, že všetko to zlé si moderátorka už odtrpela a čakajú ju len pekné časy po boku milovaného manžela a vydarených detí.

VIDEO: Rozhovor s Anetou Pariškovou o rodine. Moderátorka prezradila, aký je jej recept na výchovu.