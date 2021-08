Parišková o začiatkoch v Markíze: Plakala som a... Ježíííš, mohol jej TOTO Pavol Rusko povedať?!

Televízia Markíza si pri príležitosti 25. výročia svojho založenia pripravila pre divákov zaujímavý dokument s názvom Televízne noviny 25, ktorý budú môcť vidieť prostredníctvom služby voyo.sk a na obrazovkách Markízy. Jednotlivé tváre spravodajstva i ľudia, ktorí kedysi v modro-žltej televízii pracovali, si pred kamerami zaspomínali a odhalili možno aj pikošky, o ktorých diváci doposiaľ netušili.

Prvé vysielanie moderátora dopadlo KATASTROFOU: Ďurianová sa zdvihla a ODIŠLA zo štúdia!

V spomienkach zalovila aj Aneta Parišková, ktorá skúsila šťastie na konkurze na post moderátorky hlavného spravodajstva. „Keď nastúpiš do televízie, ktorá ešte neexistuje, na základe inzerátu, že bude nejaká televízia existovať a hľadajú sa do nej ľudia, tak je to veľmi zaujímavý pocit,” uviedla v rámci dokumentu Televízne noviny 25 blondínka.

Aneta Parišková a jej začiatky v televízii Markíza. Zdroj: TV MARKÍZA

Zamestnankyňou Markízy sa stala pol roka pred začiatkom vysielania a súčasťou príprav boli rôzne tréningy. Práve z nich odchádzala Aneta občas s plačom. „Najviac mi zostala v spomienkach pani Macháčová, ktorá nás trénovala a ktorá ma rozplakala. Jej prvé tréningy boli o tom, že - Je to strašné. Je to naozaj strašné! Ty musíš ísť po myšlienke. Zabudni na to, čo si robila doteraz. Je to strašné. Zmeníme to,” prezradila Aneta.

Parišková so smiechom zaspomínala aj na nevšedný "kompliment", ktorý od vtedajšieho riaditeľa dostala. „Keďže som vedela, že som bola ako jediná z konkurzu vybratá na post moderátorky hlavného spravodajstva, tak som sa pýtala, prečo práve ja. Veď mám iba 23 rokov. A vedela som, že BBC a CNN majú na týchto postoch starších ľudí. Paľo Rusko mi povedal, že preto, lebo na obrazovke vyzerám o 10 rokov staršie ako v skutočnosti. Čo teda nie je veľký kompliment,” povedala dnes už s pobavením. Avšak v tom čase jej táto poznámka určite nebola príjemná...

Aneta Parišková je dnes tvárou konkurenčnej Jojky. Zdroj: Tv Joj

