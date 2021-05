Ďalší kiks ministerky kultúry: Po Novej scéne ju majú v zuboch aj herci zo SND… Problémy s výplatami!

Umelci mali na aktuálnu vládu ťažké srdce už v ostatných mesiacoch. Vláda totiž svojimi protipandemickými opatreniami úplne odstavila kultúru a stovky ľudí zostali bez príjmov. Zákazy sa však uvoľňujú a divadlá opäť hlásia obnovené predstavenia. Ani reštart ich fungovania sa však nezaobišiel bez problémov.

Konflikt medzi Novou Scénou a ministerkou: Právnici hovoria jasne, na TOTO nemala Milanová právo... Hrozí jej žaloba!

Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostal problém ohľadom voľby nového riaditeľa Divadla Nová scéna. V hlasovaní jednoznačne zvíťazila doterajšia hlava divadla Ingrid Fašiangová. Ministerka kultúry sa však rozhodla, že do funkcie nového riaditeľa vymenuje Petra Oravca. Situáciou sa preto začali zaoberať aj právnici.

Rozruch ohľadom tohto kiksu ešte nedoznel a ministerku Milanovú majú v zuboch už aj herci zo Slovenského národného divadla. Ako informuje SME, situácia v inštitúcii je viac než vážna. Až natoľko, že jej hrozí bankrot. „Nielenže sa nedožijeme konca roka, ale nebudeme mať ani na mzdy už v júni, poťažmo v júli,“ posťažoval sa v rozhovore pre spomínaný denník generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Generálny riaditeľ SND Matej Drlička hovorí dokonca o bankrote divadla. Zdroj: TASR – Jakub Kotian

„Počas tých prvých mesiacov, keďže bola pandémia, sme mali väčšinu zamestnancov na prekážkach, tak sme dokázali vytvárať nejakú úsporu, v úvodzovkách. A dokázali sme fungovať, ale teraz, ako oživujeme divadlo, tak začíname smerovať do bankrotu,“ šokoval svojimi slovami Drlička. Servítku pred ústa si v odkazoch ministerke kultúry nekladú ani zamestnanci divadla.

„Chcela by som to určite adresovať na pani ministerku s veľkým M, pretože asi názov SND pre ňu nič neznamená. Nerozumiem tomu, keď máme Národnú galériu a tak ďalej, spadáme pod ministerstvo kultúry, to je ich, a nie naša inštitúcia. My tu pracujeme naozaj deň-noc, ľudia chcú chodiť do divadla a oni sú za to zodpovední, aby tým ľudom bolo stále dopriate to divadlo,“ povedala otvorene pre Nový čas Diana Mórová a dodala: „Je to SND a je to vizitka pani ministerky.“

Zdroj: TV JOJ

Natália Milanová však po rokovaní vlády uistila vedenie divadla aj umelcov, že na výplaty bude. Dokonca je vraj na dobrej ceste aj schválenie navýšenia rozpočtu. Ministerka uviedla, že po vyhodnotení ozdravného plánu sa pripravuje nový plán rozpočtu a v najbližších týždňoch má vedenie rezortu rokovať o jeho schválení a prijatí rozpočtového opatrenia na pôde ministerstva financií.

„Máme dohodu s vedením SND, že budeme presadzovať tú sumu, ktorú si zadefinovali v ozdravnom pláne,“ uviedla Milanová. A vyjadrila sa aj k problémom na pôde Divadla Nová scéna. Definitívne rozhodnutie ohľadom nového riaditeľa vraj príde v horizonte jedného až dvoch dní. No zopakovala, že z jej pohľadu neprebehlo výberové konanie v poriadku.

VIDEO: Pozrite si záznam z tlačovej konferencie ministerky kultúry