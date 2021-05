Konflikt medzi Novou Scénou a ministerkou: Právnici hovoria jasne, na TOTO nemala Milanová právo... Hrozí jej žaloba!

Divadlo si teda nechalo vypracovať právnu analýzu, pričom podľa jej výsledkov mala Milanová svojím konaním porušiť článok ústavy, zákon i etický kódex. „Po tom, čo prebehlo výberové konanie, ktorého výsledkom bolo určenie víťaznej uchádzačky, ministerka kultúry SR nie je oprávnená dodatočne znova zmeniť spôsob obsadenia tejto funkcie a rozhodnúť, že napriek úspešne ukončenému výberovému konaniu túto funkciu obsadí na základe priameho oslovenia. Takýto postup je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore so zákonom č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a Zákonom o výkone práce vo verejnom záujme," uviedol vo svojom stanovisku JUDr. Martin Dočár.

Zástupcovia divadla a ministerka preto neskôr absolvovali spoločné rokovania, no vyzerá to tak, že k uspokojivej zhode o tom, ako by sa celá situácia mala vyvinúť, zatiaĺ nedošlo. Údajne je vraj možnosť, že by začalo nové výberové konanie na riaditeľa, s čím by však divadlo nesúhlasilo. Ich postoj podporili i právnici.

Divadlo Nová scéna mala po pôvodnom rozhodnutí komisie aj naďalej viesť Ingrid Fašiangová. Zdroj: TASR

„Ministerka kultúry SR nie je oprávnená ani vyhlásiť nové výberové konanie, keďže z prvého výberového konania vzišla víťazná uchádzačka a jej určenie je pre ministerku kultúry SR pri obsadzovaní funkcie záväzné. Ministerka kultúry SR nemá právny základ k rozhodnutiu o opakovaní výberového konania,“ pokračoval Dočár. Nová scéna žiada, aby ministerka akceptovala prvé rozhodnutie komisie, podľa ktorého mala divadlo aj naďalej riadiť Ingrid Fašiangová.

Po jej zvolení sa však začali robiť podivné kroky, pričom z komisie stiahli zástupkyňu divadla Zuzanu Šebestovú pre údajný konflitk záujmov, hoci jej účasť v orgáne najprv odobrila samotná Milanová. Možnosť hlasovať jej so spomínaným argumentom odobrali až po Fašiangovej výhre.

Šebestová sa cítí dotknutá a rovnako ako zamestanci divadla, ani ona celú vec neplánuje nechať len tak. „Problém možného konfliktu záujmov mňa ako priamej podriadenej p. Fašiangovej, ktorý etickí poradcovia vyhodnotili ako stredný ( s návrhom vylúčiť ma z bodovania a hlasovania za p. Fašiangovú) riešila výberová komisia na úplnom začiatku výberového konania. Hlasovala o tom a v pomere 5:1 sa členovia komisie rozhodli, že môžem byť právoplatným členom komisie a hodnotiť všetkých kandidátov. Tak sa aj stalo," vysvetlila zástupkyňa divadla, ktorá teda vo svojej funkcii pokračovala ďalej, až kým ju z ničoho nič nevylúčili.

Zástupkyńu divadla Zuzanu Šebestovú stiahli z komisie pre údajný konflikt záujmov až po tom, čo výberové konanie vyhrala Ingrid Fašiangová. Zdroj: TASR

Otvorene dokonca hovorí o tom, že žiada ospravedlnenie a zvažuje aj žalobu. „Je zarážajúce, že po ukončenom výberovom konaní ma pani ministerka vylúčila z hodnotenia všetkých kandidátov a oznámila, že novým generálnym riaditeľom sa má stať Peter Oravec, ktorého výberová komisia dala na druhé miesto v hodnotení. Bez toho, aby celú vec riešila s výberovou komisiou, ktorej rozhodnutie podľa zákona musí rešpektovať. Budem od pani ministerky žiadať ospravedlnenie a zvažujem žalobu na ochranu osobnosti," dodala Šebestová.