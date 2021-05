Kultúrnej scéne dochádza trpezlivosť: Chce sa stretnúť s Hegerom, varuje pred radikálnejšími krokmi

BRATISLAVA – Zástupcovia kultúrnej scény žiadajú predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministerku kultúry Natáliu Milanovú (obaja OĽANO) o bezodkladné stretnutie, na ktorom by sa riešilo nastavenie pomoci pre kultúru a kultúrno-kreatívny priemysel (KKP). Aj v súvislosti s poslednými udalosťami, spojenými s nevyplatením schválených peňazí v rámci dotácií ministerstva hospodárstva, upozorňujú, že ich trpezlivosť dochádza a objavujú sa aj myšlienky na protest formou občianskej neposlušnosti.

Zástupcovia kultúrnej scény poukazujú na to, že v dôsledku pandémie, ktorá paralyzovala aktivity kultúry a KKP, mnohí prežili len prostredníctvom úspor a pôžičiek, v súčasnosti sú však na dne. Vysvetľujú, že i napriek zlepšenej pandemickej situácii nemôžu reaktivovať svoju činnosť zo dňa na deň a naďalej potrebujú podporu. Odkazujú tiež, že rastie tendencia radikálnych krokov. "Už nemáme čas, naši ľudia už nemajú čo stratiť a sú ochotní už ísť aj cestou občianskej neposlušnosti. Preukázali svoju integritu, slušnosť, úctu, to, že chápali pandemický stav a problémy svojich spoluobčanov i vlády, avšak je najvyšší čas im naozaj pomôcť," uviedli v otvorenom liste.

V celom kontexte ich o to viac hnevá, že pre spory v koalícii boli zastavené dotácie na nájomné a nebola ukončená schéma preplácania nákladov pre právnické osoby z kultúry. "Odmietame byť opäť rukojemníkmi osobných sporov členov vlády,“ zdôraznili. V otvorenom liste navrhujú riešenia efektívnejšieho nastavenia pomoci kultúre, o tom sa chcú práve rozprávať na spoločnom stretnutí s predstaviteľmi vlády.

Ministerka kultúry uistila, že koná. "Stretnutie s pánom premiérom som už iniciovala a budú naň prizvaní aj zástupcovia kreatívneho a kultúrneho priemyslu,“ vyhlásila Milanová.

Premiér súhlasil so stretnutím

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) sa stretne so zástupcami kultúrnej scény. Potvrdili to z tlačového odboru Úradu vlády SR. "Predseda vlády SR si uvedomuje vážnosť situácie, a preto sa spolu s ministerkou kultúry zúčastní stretnutia so zástupcami kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. O termíne budeme verejnosť informovať," spresnili.