Slovenská kráska sa na pláži vytasila úplne HOLÁ: Stačil kúsok a bolo by jej vidno až TAM!

Pri pohľade na blond krásku by si zrejme len málokto povedal, že jej pomaličky ťahá na štyridsiatku. Cifrová, ktorá kedysi zdobila titulku prestížneho pánskeho magazínu, vyzerá stále skvele, nehovoriac o jej vymakanom tele, ktoré by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie kočky.

Svoje sexi krivky najnovšie vystavila počas fotenia na pláži, kde sa nechala zvečniť úplne nahá. Eva sedí na piesku medzi skalami, pričom je "naštelovaná" v takej póze, že kolená jej zakrývajú prsia, no keďže má zohnuté nohy, stačili by malý kúsoček, aby bolo vidno to, čo by zrejme odhaliť nechcela.

Napriek tomu, že je niekdajšia playmate úplne holá, záber pôsobí skôr decentne a étericky než vulgárne. A z toho by si veru, mohla vziať príklad nejedna dnešná influencerka. Dámy, takto sa to robí!