Potvrdené! ROZCHOD Felixa Slováčka (77) a milenky Lucie (38): Kvôli tomuto mu dala košom!

PRAHA - Cez víkend sme na Topkách písali o špekuláciách, ktoré sa začali šíriť českým šoubiznisom. Hovorilo sa, že hudobník Felix Slováček (77) viac netvorí pár s o 40 rokov mladšou milenkou Luciou Gelemovou (38). No a dnes je táto informácia už aj potvrdená. Rozchod mala iniciovať mladá maliarka a... TOTO je vraj dôvod!

VIDEO: Vystúpenie Felixa Slováčka na vernisáži Lucie Gelemovej v roku 2018

O rozchode Felixa Slováčka s o 40 rokov mladšou Luciou sa špekulovalo už od konca minulého roka. V týchto dňoch však týmto správam nahralo hudobníkovo nejasné vyjadrenie. „Či sme sa rozišli? Áno aj nie. S Luciou sme spolu 7 rokov, takže nejaká zmena nastala,“ uviedol pre denník Aha! Felix. Nič tým však nepotvrdil, len podporil ďalšie špekulácie.

No za tými dala definitívnu bodku Gelemová. Pre český Blesk sa rozhodla otvorene prehovoriť a všetko potvrdiť. Iniciátorom rozchodu vraj bola ona sama a mala na to pochopiteľný dôvod. „Túžim po rodine, živote v rodných južných Čechách na vidieku a s Felixom po siedmich rokoch spoločného života v spoločnej domácnosti zostávame priateľmi,“ priznala Lucia.

ŠOK z Česka: Rozchod Slováčka s o 40 rokov mladšou milenkou a... Veľký návrat k manželke Dáde?!

„Bolo to moje rozhodnutie, ktoré vyplynulo z Felixovho prístupu,“ prekvapila maliarka. Týmto prehlásením reagovala na vyššie spomínané slová svojho dnes už expriateľa. Oznámenie vraj dvojica plánovala zverejniť až o niekoľko dní. Slováček zatiaľ zostáva bývať u Gelemovej, no mal by sa presťahovať v priebehu leta.

Rozhodne sa však nevracia k svojej manželke. „Felix má v pláne presťahovať sa do domu k svojmu synovi, čo nie je v rozpore s tým, že sa naďalej musí sám starať o dom na Vinohradoch, ktorý mu spolovice patrí, má k nemu vzťah, má tam archív a podobne,“ prezradila.