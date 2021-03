Slováček naštvaný na dcéru: HANBA pre celú rodinu… Ehm, tá mu to pekne natrela!

PRAHA - Rodina Felixa Slováčka (77) sa za posledné roky dosť verejne prepierala. Pričinili sa o to vyhrotené vzťahy medzi hudobníkom a jeho manželkou Dádou Patrasovou a napokon aj fakt, že známy Čech má mladšiu milenku. O to väčším prekvapením bolo jeho vyjadrenie, že jeho dcéra Anička Slováčková (25) robí rodine hanbu. No a tá mu to pekne vrátila!

Najväčšia česká kauza s neverou: Ona chce ROZVOD a on... To nepochopíte!

O Aničke Slováčkovej sa toho v posledných mesiacoch popísalo tiež veľa. Mladá Češka si totiž prešla náročným životným obdobím a bojovala so zákernou rakovinou prsníka. Z tej sa jej, našťastie, podarilo dostať a dnes už opäť žiari šťastím. A v rozhovore pre český Blesk si zaspomínala na rebéliu, ktorú pred rokmi vyparátila. A svojmu otcovi takmer privodila infarkt.

Hudobník je totiž zásadne proti tetovaniam, no mladá herečka má na ne opačný názor a po dovŕšení plnoletosti sa rozhodla si nejaké dať. „Mama mi to nechcela zakazovať, keď sme sa videli tak trikrát do roka, tak mi len povedala, že to je pekné. Tato sa to dozvedel, až keď som mala asi štvrté tetovanie. Bola som práve v škole a mala som od neho tak 20 neprijatých hovorov,“ priznala Anička.

A potom z hudobníkovych úst vyšlo niečo, čo s ohľadom na jeho verejné podvádzanie manželky Dády Patrasovej, vyznie minimálne úsmevne. „Rozčuľoval sa, že to robí hanbu celej rodine. Povedala som mu - tak oci, o hanbe pre celú rodinu by sme sa vedeli rozprávať! Na to už mi nepovedal nič...” priznala otvorene Slováčková, ktorá svojou odpoveďou na otcove slová narážala práve na jeho milenku Luciu Gelemovú.