Topmodelku Kocianovú zadržali na letisku v Nemecku: Zavreli ju na 7 hodín! Prežívala hotové muky

BRATISLAVA - Poriadne nepríjemná skúsenosť! Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila naše životy. Cestovanie a lietanie, ktoré bolo pre nás doposiaľ akousi samozrejmosťou, sa pomaly stalo luxusom. Presuny medzi jednotlivými krajinami sú pre úspešnú topmodelku Michaelu Kocianovú (32) súčasťou jej profesie. Ako kráska najnovšie priznala, nedávno sa ocitla v situácii, ktorú by nepriala zažiť asi nikomu.

Michaela Kocianová je našou nielen krásnou, ale aj úspešnou modelkou, ktorá sa na nedostatok práce nemôže sťažovať. Aktuálne sa nachádza v susednej Českej republike, kde sa stala ambasádorkou istej beauty kliniky, Pri tej príležitosti pre blesk.cz porozprávala, ako pandémia ovplyvnila jej pracovný život.

Plavovláska priznala, že keď v našich končinách zhruba pred rokom začala pandémia, tak sa akurát vrátila na Slovensko z Milána. „Bola som vtedy chorá a možno to aj bol COVID. Ale ja to neviem s istotou povedať, lebo ma netestovali. Na Slovensku sme vtedy nemali vôbec testy,” uviedla v rozhovore Michaela.

Michaela Kocianová zažila na letisku vo Frankfurte poriadne nepríjemné chvíle. Zdroj: Instagram

Tá si kvôli situácii s pandémiou prešla aj poriadne drsnou skúsenosťou. Aj keď bola pred jednou z ciest do Nemecka vyzbrojená rôznymi povoleniami, negatívnym PCR testom, vo Frankfurte nepochodila. „Odmietli ma vpustiť do krajiny. Sedem hodín som sedela bez toalety, bez nabíjačky na telefón, bez hocičoho v malinkatej miestnosti. Potom ma poslali späť na Slovensko,” prekvapila modelka, ktorá následne nato strávila pol roka v rodnej krajine.

Rodáčka z Trenčína sa netají tým, že kvôli náročnej situácii spojenej s pandémiou o niektoré kšefty prišla. Bolo to aj preto, že na Slovensku sme mávali vysoké počty úmrtí a nakazených. Preto sa zhruba pred troma mesiacmi presunula do Nemecka, odkiaľ môže do ostatných krajín lietať o čosi slobodnejšie.