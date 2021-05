Gottová v obrovskom šoku: Bitka v metre! Zvalili ju na zem a...

PRAHA - ...len zázrakom vyviazla bez zranení! Dominika Gottová (47) sa nedávno vrátila do Fínska, kde dlhé roky žila spolu s manželom Timom. Plánuje si tam nájsť prácu a zachrániť ich krachujúce manželstvo. Jej nový štart však sprevádza viacero komplikácií. Navyše, blondínka bola svedkom nepríjemného incidentu, z ktorého má traumu.

Nie je tajomstvom, že Dominika Gottová má za sebou náročné obdobie. Dcéra legendárneho Káju bola závislá od alkoholu a liekov. Čeliť musela aj partnerským problémom a nevere svojho manžela Tima. V Prahe si nedokázala nájsť stabilnú prácu. A to, že ju ľudia spoznávali na každom kroku, jej na pohode tiež nepridávalo. Za všetko hovorí skúsenosť, keď jej predavačka v obchode odporučila, aby si s ohľadom na svoju postavu vzala radšej nízkotučný jogurt.

Dominika teda uvážila, že život vo Fínsku by pre ňu bol predsa len lepší. Po prílete do krajiny ju však opäť čakali len problémy. Gottova dcéra akosi nemyslela na to, že v súčasnej situácii Fínsko nepovolí vstup na územie tomu, kto nemá pozývací list od ich obyvateľa. Našťastie ale mala nájomnú zmluvu. Avšak hneď na druhý deň ju už povolali na ambasádu. „Musela som tam znova všetko vysvetľovať. Ale dostala som povolenie, že môžem v krajine byť, lebo tam budem po boku manžela znova žiť,” uviedla k tomu blondínka.

Jej manžel Timo sa momentálne nachádza ešte v Mexiku. A tak sa Dominika rozhodla navštíviť svoje priateľky. Cestou za jednou z nich sa stala svedkom nešťastného incidentu, o detaily ktorého sa podelila s portálom ahaonline.cz. „Čakala som na metro. Stála som a vedľa mňa zrazu pribehol nejaký šialený tmavý muž. Pracovníci security po ňom skočili. Pri tej bitke ma zvalili na zem a mala som čo robiť, aby som sa zdvihla a utiekla. Len zázrakom sa mi nič nestalo,” uviedla Dominika.

Spomínaný incident má dopad aj na jej budúce zamestnanie. Gottova dcéra si totiž plánovala spraviť rekvalifikačný security kurz. Po tomto zážitku však dodáva, že bude voliť prácu ochranárky v obchodnom dome. „V metre nie. Tam je to nebezpečné,” uzavrela blondínka, ktorá teraz plánuje chodiť na pracovné pohovory. Jej manžel Timo by sa mal vrátiť z Mexika koncom tohto mesiaca.

Dominika Gototová s manželom Timom počas večere s jej otcom - legendárnym Karlom Gottom. Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem