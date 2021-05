Gottová v Česku nevydržala: Príliš malá výplata a... Zosnulý Gott sa asi v hrobe obracia!

Dominika Gottová sa opäť vrátila do Fínska, kde žila so svojím manželom Timom. Hoci sa snažila začať nový život v Česku, nevyšlo jej to.

Teraz je rada, že sa vrátila do severskej krajiny. „Veľmi sa teším, hoci som si myslela, že už sa naspäť nevrátim. Nakoniec sa ukázalo, že predsa len 21 rokov pobytu v zahraničí ovplyvní život a v Česku som nebola schopná si zvyknúť. Na miestnu kultúru, na to, ako to tam chodí, na životné tempo. Na pomer práce a výšky výplaty...” vyhlásila pred odletom.

Peniaze jej chýbali a tak spravila niečo, z čoho by bol jej slávny otec poriadne smutný. Popredala totiž veci, ktoré jej daroval. „Vo finančnej kríze som bola nútená veľa darčekov predať,” cituje ju portál Sedmička. Nakoniec jej vraj zostala po otcovi len retiazka, ktorú zabudla u svojej mamy.